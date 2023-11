Venezia | omicidio Giulia Cechettin | Turetta atterrato prima del previsto in Italia

Leggi su ildifforme

(Di sabato 25 novembre 2023) ARRESTATO. Filippol’omicida diCecchettin è stato tratto in arresto. La sua fuga è terminata questa notte in Germania nei pressi di Lipsia, dove è stato intercettato dalla polizia tedesca a bordo della sua punto nera. Scrivono sul rapporto i poliziotti tedeschi che “poco dopo le 22 di sabato, un’auto in panne e L'articolo proviene da Il Difforme.