Vanity Fair Stories 2023 | Angelina Mango | «Ci vuole coraggio ad essere felici»

(Di sabato 25 novembre 2023) La cantautrice sul palco del Teatro Lirico Gaber: «In questo periodo, per la prima volta, mi sento fiera di quello che ho fatto e che sto facendo. Un anno fa tutto questo era un sogno»

Vanity Fair Stories 2023, Chiara Tagliaferri: "Michela Murgia sarebbe concentratissima nel dire che non dobbiamo stare zitte"

"Non dobbiamo stare zitte", Chiara Tagliaferri alStories racconta Michela Murgia, il loro rapporto e la battaglia per i diritti che non si è fermata, anzi prosegue con sempre più forza dopo l'ennesimo femminicidio, quello di Giulia ...

Vanity Fair Stories 2023, la diretta: tutto il meglio dall'evento live più ... Vanity Fair Italia

Vanity Fair Stories torna a Milano il 25 e 26 novembre al Teatro ... WIRED Italia

Gianna Nannini, una rockstar sul palco del Vanity Fair Stories

Qualcuno ha detto rock Gianna Nannini sul palco di Vanity Fair Stories per parlare di libertà e rispetto degli altri ...

Vanity Fair Stories 2023 , Gianna Nannini: «La libertà è rispetto degli altri»

La rockstar sul palco del teatro lirico Giorgio Gaber al Vanity Fair Stories ricorda le sue copertine e racconta di come insegni alla figlia libertà e rispetto anche uscendo dagli schemi ...