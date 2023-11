Valentina Pitzalis | “Dopo Giulia diciamo basta Ragazze ascoltate i campanelli d’allarme”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 25 novembre 2023) “Per l’uccisione dici sono stata malissimo perché ho visto troppe similitudini con il mio caso specifico. È terribile, ogni giorno: sono troppe le donne uccise, quindi grazie di ascoltare la mia voce. Se ne salverò almeno una con la mia testimonianza, le farò aprire gli occhi, quello che è capitato a me non sarà stato vano”.è sopravvissuta. Con impresse sul corpo e l’anima le ferite di una violenza terribile, che non si rimarginano nonostante siano passati 12 anni.Cecchettin, invece, è morta due settimane fa. Uccise dall’ex fidanzato. La 105esima vittima di sesso femminile da inizio anno.la morte della 22enne di Vigonovo, però, qualcosa è cambiato: una sorta di risveglio collettivo di una società assopita nella quotidianità della violenza, dei femminicidi, ...