Uomini e iene

(Di sabato 25 novembre 2023) Come donna, penso che il maschilismo esista ma non si può fare di tutt’erba un fascio. L’omicidio della povera Giulia Cecchettin non è maschilismo: è violenza pura e nient’altro.Livia Durantevia email Gentile lettrice, sono d’accordo e lo scrivevo l’altro giorno, ma è giusto tornare sull’argomento, perché ricevo molti commenti, per lo più favorevoli alla sua tesi, che è anche la mia. Il maschilismo non va negato, ma va circoscritto. Non tutta la violenza è machismo. Spesso si tratta di sopraffazione del più forte sul più debole, di angherie, di prepotenze, di violenza “neutra”, senza aggettivi. Prenda il bullismo a scuola, laddove un ragazzo o più ragazzi in branco umiliano o picchiano un compagno più debole: è maschilismo? No, perché non è rivolto contro l’altro sesso. E consideri l’altra faccia della medaglia, ossia i numerosi casi di ragazze che bullizzano o picchiano una compagna, ...