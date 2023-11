Uomini e Donne: Chi è Claudia Lenti Età, Instagram, Alessio. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio una delle dame del Trono Over più in vista di questa edizione di, Claudia Lenti !: Ecco chi è Claudia Lenti Claudia Lenti ha 40 anni ed è pugliese ; tuttora vive a Lecce , nel Salento, dove gestisce il suo bed and breakfast , "B&B Il ...

Centro uomini violenti, 'non capiscono di esserlo'

Le richieste di accesso sono in aumento e Ancona ha già una lista di attesa di 14 uomini. Ma "non si può dire che uscendo dal percorso non lo faranno più. Ci sono donne che poi li riprendono anche in ...

Violenza sulle donne, Mattarella: “È il fallimento della società”

Il Capo dello Stato: "Dietro queste violenze c’è il fallimento di una società che non riesce a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini" ...