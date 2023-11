Unica | la vendetta elegante di Ilary Blasi sancisce la caduta dell’ottavo re di Roma

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 25 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Oggi lava servita fredda e in alta definizione su Netflix. Elo sa bene. Perché con il documentario, in cui la showgirl ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti – disponibile su Netflix -, ha elevato il senso di rivalsa ad un livello altro, fino ad oggi inesplorato. Un documentario che affianca alla pretesa essenziale di verità – tipica del genere -, i codici di un dramma amoroso alla maniera delle antiche tragedie, dando vita ad un mito contemporaneo in cui non manca nulla: l’eroina, il ...