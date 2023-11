Un uomo minaccia di lanciarsi dal cavalcavia | salvato da un poliziotto Il video

Dramma sfiorato a Valmontone : uomo entra in chiesa con bombola del gas e minaccia di farsi esplodere

Donna incinta minacciata e aggredita dall’ex e dai parenti di lui : l’uomo ai domiciliari e per gli altri divieto di avvicinamento

E' in carcere a Benevento ma continua a stalkerare la sua vittima

Neanche il carcere, nel quale è attualmente detenuto per altri reati, visto che l'è riuscito a ... viene ancora minacciata a distanza di quattro anni dalla detenzione del criminale che la

Ninni Corda denuncia l'uomo che minaccia di morte lui e la sua famiglia La Nuova Sardegna

Uomo minaccia suicidio da cavalcavia, salvato da poliziotto. Il video Gazzetta del Sud

Ascoli, telefona, minaccia e insulta anche sotto casa un uomo e la moglie: lo stalker finisce ai domiciliari

ASCOLI - Telefona e insulta anche sotto casa un uomo e la moglie: alla fine lo stalker è arrestato dalla Polizia e richiuso ai domiciliari. I fatti si sono verificati ad Ascoli Piceno ed ...

Agli arresti domiciliari per violenze fisiche contro la moglie, continua a minacciarla al telefono: in carcere un 36enne di Foligno

Arrestato a Foligno un uomo per minacce e molestie contro la ex mentre si trovava agli arresti domiciliari per numerosi episodi di violenza fisica e psicologica ...