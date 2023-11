Un posto al sole | anticipazioni settimana da 27 novembre a 1 dicembre

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 25 novembre 2023) Unalda 27a 1. Eduardo in fuga! Palazzo Palladini, con le sue maestose mura, è il fulcro degli intrighi e dei conflitti nella soap “Unal”. Questa dimora nobiliare è il teatro delle sfide di potere, delle alleanze instabili e delle segrete connessioni familiari che tengono gli spettatori con il fiato sospeso. Ogni corridoio e salone racconta storie di ambizione, rivalità e passati oscure, creando un mondo avvolgente e complesso, dove ogni personaggio è una tessera cruciale nel mosaico di passioni e segreti. puntata in onda lunedì 272023 Rosa condivide con Giulia la tristezza per la fine della sua relazione con Damiano. Viola, invece, si trova ad ...