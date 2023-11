“Un altro…no” | Fiorella Mannoia alza la voce contro la violenza sulle donne

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 25 novembre 2023) Life&People.it “Non saremo stanche, neanche quando, ti diremo ancora un”. I recenti fatti di cronaca legati all’omicidio di Giulia Cecchettin hanno gettato l’Italia nello sconforto. Il caso, sommato agli altri 105 femminicidi commessi negli ultimi undici mesi, ha avviato una profonda riflessione a più livelli, portando anche gli artisti a fare la propria parte. Per questo motivo non è passato inosservato quanto fatto da, interprete che ha deciso di apporre un cambio di testo alla canzone più importante del suo repertorio, “Quello che lenon dicono”, trasformando l’ultima parola del ritornello da “sì” a “no”. Piccoli, grandi, cambiamenti particolarmente cnti anche per la giornatala...