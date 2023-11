Un 18enne minaccia la ex | Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin | arrestato ad Aosta

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 25 novembre 2023) I carabinieri dihannounaccusato di averto di morte la sua ex fidanzata con un chiaro riferimento a, la ragazza uccisa dall’ex in Veneto. «Tiladi quella là», avrebbe detto alla sua ex (minorenne) ilnella giornata di ieri. Nei suoi confronti è stato firmato un ordine di custodia cautelare. Sono stati i genitori...