Ultime Notizie Roma del 25-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronache un’apertura di giornale è tornato in Italia Filippo Turetta il 22enne arrestato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchetti ne è partito questa mattina dall’aeroporto di Francoforte il parco 900 dell’aeronautica militare con a bordo il ragazzo da terrazzo a Venezia poco prima delle 11:30 le indagini stanno facendo emergere particolari sempre più inquietanti sul femminicidio della studentessa di Vigonovo dal pronto sopralluogo nella zona dell’aggressione mortale al nastro adesivo acquistato on-line qualche giorno prima lunedì è previsto l’interrogatorio di garanzia elementi che potrebbero aprire il campo nuovo imputazioni per Turetta O te lo devo l’ontario aggravato dal vincolo affettivo Al sequestro di persona anche la premeditazione del delitto e l’occultamento del ...