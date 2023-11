Ultime Notizie Roma del 25-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Ignazio Giuliano Ferrigno Filippo accusato del sequestro ed è l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia cecchettin è atterrato all’aeroporto Marco Polo di Venezia a bordo di un velivolo dell’Aeronautica italiana il 22enne che era appoggiato in auto in Germania dopo l’omicidio si era trasferito nel carcere Montorio di Verona in isolamento sorvegliato a vista dopo essere stato detenuto una settimana nel Penitenziario tedesco Turetta Sul volo che l’ha portato in Italia ha fatto molto impegnato quasi inbiz inte ressato quanto riferisce Chi ha viaggiato con lui ragazzo era in tuta e scarpe da ginnastica giubbotto blu dopo essere atterrati in anticipo di non rispetto al previsto è stato portato negli uffici della polizia aeroportuale per la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare dopo questo necessario personaggi ...