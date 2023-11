Ultime Notizie Roma del 25-11-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia Accendi in piazza In occasione della giornata contro la violenza sulle donne numerose le manifestazioni organizzate in tutto il paese non una di meno organizza cortei ae Messina mentre ti fa sentire l’eco politico della guerra scoppia la polemica per il palco concerto le donne palestinesi iraniane curde con le attiviste che però aprono la presenza delle donne israeliane La nostra Piazza è apolitica secondo elish line la politica deve fare di più facciate di palazzi pubblici illuminate di rosso a Palazzo Chigi proiettato sulla facciata uno slogan antiviolenza secondo il CNR 12 milioni di donne hanno subito violenza almeno una volta l’appello del vice capo vicario della polizia Vittorio Rizzi denunciate anche uno schiaffo secondo il ...