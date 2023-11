Ultime Notizie Roma del 25-11-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio oggi 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne cortei Corte passeggiate flash mob City in visite ginecologiche gratuite rassegne ma soprattutto rumore la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchetti nascosto tutto il paese porterà nelle piazze italiane migliaia di persone che gridano per dare voce a chi non ne ha più aè prevista un’edizione speciale della manifestazione Montecitorio a porte aperte in aula le testimonianze di donne vittime di violenza e porte aperte anche in Senato la cui facciata è illuminata di rosso intanto Filippo Turetta sarà portato in carcere a Verona ti valuta la premeditazione avrebbe comprato dello scotch prima dell’omicidio ...