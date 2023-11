UGL Arezzo | c’è la nuova segreteria!

Leggi su lortica

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo la celebrazione del congresso di fine Luglio che ha visto confermato ad unanimità Marco Turcheria a segretario, è stata definita lasquadra che avrà il difficile compito di continuare il percorso di crescita iniziato 5 anni fa. Dati gli ottimi e per nulla scontati risultati ottenuti, molte sono le conferme, come Paolo Brogi segretario provinciale UGL ferrovieri, Ernesto Erba segretario provinciale UGL sicurezza civile e diversi altri membri già presenti nel vecchio organigramma. Da Segnalare alcuni nuovi volti come Alessandro Bini coordinatore UGL metalmeccanici e Monica Fabbri segretario provinciale UGL salute. Fa ufficialmente il suo ingresso in segreteria anche Roberto Bardelli che si occuperà del territorio e dello sviluppo. “Sono convinto di avere con me un gruppo di uomini e donne seri, capaci e coesi che ci permetteranno di raggiungere tutti gli ...