Uccisa da albero caduto a Roma | il legale | “Il Comune è civilmente responsabile”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – “Esistono due strade per gli eredi di vittime di eventi di questo tipo: chiedere il risarcimento danni nell’ambito del processo penale o direttamente con una causa civile”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Guido Camera, presidente di ‘ItaliaStatodidiritto’, interpellato, dopo la morte di una donna stamattina aper la caduta di un, su quali siano le possibilità per la richiesta di risarcimento. Nel primo caso “ci si costituisce parte civile, si nomina un difensore per esercitare il risarcimento danni nel processo penale. Si chiede al giudice non solo di irrogare una condanna penale ma di condannare l’imputato o gli imputati al risarcimento dei danni – spiega – La parte civile ha la possibilità di chiedere nel processo penale la citazione delcivile, la citazione di un soggetto diverso ...