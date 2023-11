Tutti pazzi per la manicure della Principessa Diana anni 90 | ecco la nuova tendenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Laè sempre stata un’iconamoda e del beauty, nonostante le regole ferree che dominavano (e dominano) la famiglia reale. Come sappiamo Lady D ha sempre infranto il sistema, soprattutto per quanto riguardava la scelta del beauty.era famosa per le sue sperimentazioni in fatto di moda e bellezza. Ha fatto dell’eyeliner blu il suo marchio di fabbrica, e il suo revenge dress, e i suoi pantaloncini da ciclista sono una parte iconicastoriamoda. Per quanto riguarda le sue unghie, lapreferita diera la classica punta francese degli’90, che portava semi-corta e squadrata in numerose occasioni. The Crown ha ricostruito alla perfezione nella sesta stagione alcune delle sue ...