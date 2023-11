Tutte le tendenze manicure per questa stagione

Non tutte le tendenze moda Autunno Inverno 2023/24 sono fatte per essere seguite. Ecco 10 trend moda di stagione sui quali NON investire e perché

Pensioni, aumenta il divario tra Nord e Sud

Sono al contrarioin negativo le aree del Mezzogiorno . Riportiamo, anche in questo caso, ... Ledi medio e lungo periodo, per le richiamate ragioni demografiche, non annunciano nulla di ...

Le 5 tendenze di moda che è arrivato il momento di salutare definitivamente Vanity Fair Italia

Tendenze beauty 2024 scoprile tutte Marie Claire

25 novembre, corteo a Roma contro la violenza sulle donne

Comincia il raduno al Circo Massimo per il corteo fucsia organizzato dalle attiviste di Non una di meno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Partenza alle 14.30, ...

Come decorare il caminetto a Natale in 10 idee eleganti per creare una magica atmosfera

Anche se non lo accendi, perché vivi in città, trasformalo in un angolo elegante per bellissime foto da postare su Instagram ...