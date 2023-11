Turista cade da nave da crociera MSC | ufficiale la salva

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra precipitata dalladaMeraviglia della Msc nelle acque delle Bahamas mentre laera impegnata nelle operazioni di sbarco. La, non sapendo nuotare ha iniziato a chiedere aiuto. L’di marina Giuseppe Ruocco, vedendo la scena non ci ha pensato due volte, e si è tuffato. Lui, originario di Massa Lubrense, è stato particolarmente veloce e abile portando sulla banchina la. A raccontare l’episodio è la pagina Facebook ‘Sorrento e Dintorni’ che sottolinea come l’-eroe abbia evitato la tragedia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.