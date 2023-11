Turetta tradito dall' ultimo acquisto online | si va verso la premeditazione?

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Filippoarriverà oggi in Italia e verrà portato nel carcere 'Montorio' di Verona dove tra lunedì e martedì verrà interrogato dal Gip di Venezia e dal sostituto procuratore, titolare dell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. L'arrivo del presunto killer nel nostro Paesea Germania, è previsto per le 12,30 e la traduzione avverrà a bordo di volo militare che'aeroporto di Francoforte atterrerà probabilmente a Venezia, salvo variazioni del piano di volo. La consegna dialle autorità italiane, aveva riferito in precedenza il portavoce, avverrà "all'interno dell'area di sicurezza dell'aeroporto di Francoforte". Il primo dicembre alle 9, invece, è stata programmata, all'istituto di medicina legale di Padova, l'autopsia sul cadavere della vittima, a cui parteciperà anche il consulente medico ...