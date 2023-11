Tu si que vales – L’album su Canale5 | Chi ha vinto – concorrenti – scaletta

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 25 novembre 2023) Questa sera, sabato 25 novembre 2023, alle 21:20 in prima serata tv su, va in onda la puntata best of del talent show Tu si que, in cui potremo rivedere le più divertenti e spettacolari esibizioni dell’edizione 2023 dello show che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.in gara La puntata di “Tu si que” in onda su Canale 5 il 25 novembre 2023 ha visto la partecipazione di diversi artisti, tra cui il violinista dodicenne Samuele Palumbo, gli illusionisti Les French Twins, gli acrobati Duo Vita, la piccola cantante e ventriloqua Giulia Catena, il cantante Fabio Piacentini e il comico Amedeo Abbate. Chi haTu si queLa giuria, dopo aver valutato le esibizioni ...