Trionfo alla Fenice per ‘I racconti di Hoffmann’ | Mattarella alla Prima

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Tutti in piedi e accoglienza calorosa per il presidente della Repubblica, Sergio, questa sera al Teatro Ladi Venezia per ladella Stagione Lirica 2023/24 con l’esecuzione dei “di Hoffmann” di Jacques Offenbach.dell’inizio dell’opera, è stato eseguito l’Inno Nazionale e poi è scattato un lungo applauso di quasi cinque minuti con standing ovation per il Capo dello Stato da parte dei mille presenti. E nuova standing ovation al termine della rappresentazione, con undici minuti di applausi per Orchestra e Coro dellae l’intero cast. Con un toccante fuori programma sul finire, quasi un omaggiotragedia di Giulia Cecchettin e alle altre vittime di femminicidio: Olympia, interpretata da ...