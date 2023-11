Tregnago Omaima El Mrabti morta in un incidente stradale a Illasi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 novembre 2023) Tragedia della strada anel Veronese. Nell’ha perso la vitaEl, 23 anni diEl, nata da genitori del Maghreb, stava rincasando e percorreva la strada che collega località Donzellino con quelle di Santa Giustina e Olmo. Lo scontrole è avvenuto con una vettura che viaggiava nel senso opposti di marcia. L’Opel Corsa guidata da Omaina El, in direzionee una Seat Mii in direzione Lavagno. Nell’altra auto viaggiavano marito e moglie, entrambi hanno riportato solo lievi ferite e sono stati portati per controlli all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. I sanitari del 118 e vigili del fuoco di ...