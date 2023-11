Tredicesima pensionati in arrivo : data di pagamento - importi e novità 2023

Tredicesima in arrivo per 35 milioni di italiani

In arrivo le tredicesime: quest'anno valgono 40,7 miliardi

Sono inle tanto attese tredicesime. Tra lavoratori dipendenti e pensionati gli italiani che dalla prossima settimana fino alla vigilia di Natale riceveranno lamensilita sono 35 milioni. ...

Tredicesima, in arrivo prima di Natale 40,7 miliardi di euro per 35 milioni di italiani Sky Tg24

Arriva la tredicesima per dipendenti e pensionati Adnkronos

Tredicesime 2023, i dati della Cgia: quota 40,7 miliardi, al Fisco 13,2. Il volume aumentato di 7 miliardi

MESTRE - Tra i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono 35 milioni gli italiani che riceveranno la tredicesima mensilità, che ammonta a 40,7 miliardi di euro. E su di essa il ...

Sono 35 milioni gli italiani che la riceveranno dalla prossima settimana. Servirà per pagare bollette e mutuo, meno per regali di Natale. Affare per il Fisco ...