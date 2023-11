Tre anni fa l’addio a Maradona | stasera torce alla mano per illuminare la notte di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCinquecento tra napoletani e turisti hanno abbracciato oggi in Piazza del Plebiscito il “Dieguito“, l’attore travestito da, che ha celebrato oggi il ricordo del fuoriclasse, morto il 25 novembre di trefa. La mascotte che ricordaè ideata da Stefano Ceci, l’ex manager del campione che ha vissuto al suo fianco per tantifinosua scomparsa, e che oggi è uscito dal caffé Gambrinus per portare il ricordo di Diego nella piazza simbolo di. “Vivo ogni giorno – spiega Ceci – la grande mancanza di Diego, ma abbiamo anche la forza e la voglia di festeggiare sia il suo compleanno che il giorno del suo addio, perché così si esorcizza la sua assenza per chi ha vissuto come me tanticon lui, vivendo, al di là ...