Transizione | boom dei chip ad alto risparmio energetico Parte la lotta per dominare il business green mondiale

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 25 novembre 2023) Se Cina e Stati Uniti investono suiadanche la Germania adotta la stessa strategia in modo massivo. Le nuove tecnologie consumano moltissima energia e il settore ha avuto un’esplosione, al punto che il centro per l’innovazione della Aixtron ha dato il via ad una sorta di piccoloedilizio locale, investendo 100 milioni di euro nella sua sede centrale a Herzogenrath, vicino ad Aquisgrana. Il settore è così economicamente forte che l'azienda non riceve alcun sussidio statale per le attività. Questo perché Aixtron beneficia, come nessun'altra azienda tedesca, deldeirealizzati con i materiali innovativi in carburo di silicio (SiC) e in nitruro di gallio (GaN). Segui su ...