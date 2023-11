Tragedia a Roma | anziana muore schiacciata da un albero

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023), 25 novembre 2023 – Unaquella avvenuta nella Capitale dove alle, ore 10 e 30 circa, un’di 80 anni è mortada uncaduto a causa delle forte raffiche di vento. La squadra operativa dei Vigili del fuoco di Ostiense, la 7A, è attualmente sul posto in via di di Donna Olimpia al civico 50, dove la donna è stata soccorsa, ma per lei non c’è stato nulla da fare. In via cautelare, i Vigili del fuoco hanno interdetto al transito pedonale circa 150 metri su entrambi i lati della strada per la messa in sicurezza e le verifiche di tutti gli alberi presenti. Le raffiche di vento stanno creando disagi e danni in tutto il territorio die Provincia: le squadre VVF hanno effettuato circa 70 interventi e oltre 80 in coda. Inoltre, la squadra territoriale ...