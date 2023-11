Traffico Roma del 25-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale incidente con code con possibili chiusure sulla via Flaminia altezza bivio per Sacrofano nelle due direzioni incidente concludi anche sulla Cristoforo Colombo tra via Alfonsine e via di Malafede direzione mare regolare ilsulle altre strade ed autostrade della capitale in centro in pieno svolgimento la manifestazione per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne il corteo partito dal Circo Massimo si sta dirigendo verso San Giovanni per favorire il passaggio chiusure ale deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico più tardi previsto un altro corteo nel quartiere Bravetta tra le 18:19 da via degli Estensi a via del Forte Bravetta maggiori informazioni su queste e altre notizie sul sito ...