Traffico Roma del 25-11-2023 ore 14 | 30

(Di sabato 25 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità dopo la presentazione da parte del Governo è stato rinviato al 15 di dicembre lo sciopero nazionale dei trasporti inizialmente proclamato per lunedì 27 novembre saranno regolari quindi il servizio di Atac eTPL e le attività al pubblico diservizi per la mobilità passiamo le altre notizie nel pomeriggio di oggi la manifestazione non una di meno in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne È previsto un corteo dal Circo Massimo a San Giovanni dettagli e aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità