Traffico Roma del 25-11-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 25 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàcausati dalle forti raffiche di vento che da questa mattina interessano il territorio die provincia Molte le strade interessate dalla caduta di alberi attenzione su via del Foro Italico la polizia locale segnala anche un incidente all’altezza di via della Moschea indirizzo dello Stadio Olimpicoin coda nei due sensi di marcia verso la Salaria da Corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII a partire da Salaria analoga situazione sulla via del mare alberi sulla carreggiata e conseguente incidente tra Vitinia e via della Magliana forti incolonnamenti auto in fila sulla Flaminia sempre per un incidente code tra via di Tor di Quinto e Cassia nelle due direzioni resta chiusa sempre per alberi ...