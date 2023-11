Traffico Roma del 25-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati sulla Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra la Flaminia via Salaria nel quadrante Sud È tra la via del mare e lae Fiumicino mentre in carreggiata esterna Qual è la Tuscolana la polizia locale segnala sulla Flaminia un incidente conrallentato tra l’incrocio di via di Tor di Quinto e via Cassia entrambe le direzioni mettere sulla via del mare altro incidente con la presenza di ieri sulla carreggiata con rallentamenti all’altezza di via Vitinia in direzione di via della Magliana chiusura temporanea ancora in via dei Gracchi tela di Ottaviano via Catone in direzione di quest’ultima per caduta di alberi stessa situazione via di torricola con la chiusura per alberi sulla carreggiata tra via Appia Antica & via Ardeatina inagibile via Galeazzo Alessi tra via Casilina via ...