Traffico Roma del 25-11-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 25 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità questa mattina in centro manifestazione sindacale a Piazza Santi Apostoli Per quel che riguarda la viabilità saranno possibili ripercussioni nell’area di Piazza Venezia nel pomeriggio invece la manifestazione non una di meno in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne È previsto un corteo dal Circo Massimo a San Giovanni ancora oggi pomeriggio corteo a Ostia tutela delle riserve naturali sfilerà da via delle Baleniere a piazza Anco Marzio aggiornamenti sumobilità In collaborazione con Luce Verde infomobilità