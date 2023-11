Traffico Roma del 25-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità massima prudenza nella guida per raffiche di vento forte segnalate su gran parte della regione nel territorio diper tutta la giornata resta Attiva avviso di allerta gialla della Protezione Civile anche per rischio di burrasca e forti mareggiate lungo le coste e la polizia locale Ci segnala diverse criticità chiusa piazza di Pozzo Pantaleo per accertamenti tecnici prudenza lungo la via del Mare alberi sulla carreggiata in prossimità di Vitinia evidente su via di Boccea rallentamenti all’altezza di via della Storta possibili disagi alla circolazione per due manifestazioni in programma per le vie diin questa mattinata la prima prevista dalle ore 9 in Piazza dei Santi Apostoli già attivi divieti di sosta sono inoltre possibili deviazioni e ...