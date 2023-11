Traffico Roma del 25-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto massima prudenza nella guida per un incidente in tangenziale est altezza Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico ilin coda non si escludono modifiche alla viabilità Se necessario due le manifestazioni in questa mattinata in programma nella capitale la la prima prevista alle ore 9 in Piazza dei Santi Apostoli il numero della partecipazione di circa 3500 persone già attivi divieti di sosta sono possibili deviazioni e chiusure in particolare su via Cesare Battisti e Piazza Venezia variazioni per diverse linee bus in zona poi alle ore 10 un’altra manifestazione in piazza di Porta San Giovanni anche in questo caso possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante entrambe Dovrebbero terminare intorno alle ore 13 avviso di allerta gialla della Protezione Civile su gran parte del Lazio previsti ...