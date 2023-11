Tra gli ospiti anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Leggi su iodonna

(Di sabato 25 novembre 2023) La sera del 23 novembre si è tenuto agli East End Studios di Milano il tradizionale Christmas Gala per la Ricerca della Fondazione IEO-MONZINO, una cena di beneficienza dedicata a donatori, medici, ricercatori e sostenitori fedeli, riuniti in una serata speciale. L’evento ha rappresentato l’occasione per supportare le attività della Fondazione che da quasi 30 anni sostiene il lavoro dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, realtà d’eccellenza della medicina italiana nel mondo. “ForYou”, il progetto per la ...