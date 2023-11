“Totti non mi ha trovata che sco***o con un altro Lui mi faceva sentire in colpa per un caffé” | le rivelazioni di Ilary Blasi nel docufilm “Unica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “È talmente personale che.. non lo so”. Inizia così ““, ildisponibile su Netflix conprotagonista. La conduttrice, rimasta in silenzio per finora, si è tolta – in grande stile – qualche sassolino (è un eufemismo) dalla scarpa. Ha parlato della separazione da Francesco: investigatori privati, segreti, dubbi, sensi di. Il tutto in una pellicola di 120 minuti che scorre velocemente. “Avrei scommesso su di loro a occhi chiusi, erano il simbolo dell’amore”, dicono le sorelle dinelparlando di lei e Francesco, 20 anni insieme e 3 figli (Cristian, Chanel e Isabel). “C’è bisogno di fare molta chiarezza”, dice. Poi il racconto, che parte da quando tutto andava liscio: “Non ricordo ...