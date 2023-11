Tommaso Paradiso live su Rtl 102.5 il 28 novembre dal Mediolanum Forum di Assago

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 25 novembre 2023) MILANO – Rtl 102.5 trasmetterà in diretta il concerto didel 28daldi(Milano). A partire dalle 21 gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e instreaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Il tour TOMMY 2023 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Ho una nuova consapevolezza ma non perdo mai il fanciullo che c’è in me” Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle Oblivion Rhapsody al teatro Duse di Bologna Spoleto Jazz 2023: il calendario completo Il Volo: “Avere successo è difficile, ma mantenerlo lo è ...