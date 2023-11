“Ti lascio” e scappa di casa | ma lui la segue e la picchia con un bastone | choc a Fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023), 25 novembre 2023 – La scorsa notte, la Polizia di Stato diha arrestato in flagranza di reato un cittadino egiziano di 34 anni, per maltrattamenti in famiglia aggravati dall’uso di un’arma impropria. Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di comportamenti violenti ed aggressivi perpetuati dall’uomo nei confronti della sua convivente. La vittima, per timore di ritorsioni, non aveva mai denunciato gli episodi di violenza precedenti, ma ieri sera si è verificata un’ennesima brutale aggressione. La compagna gli ha infatti comunicato di voler chiudere la relazione e smettere di convivere: a seguito di ciò se n’è andata die si è rifugiata da un amico, a seguito di un litigio. Il 34enne, nonostante ciò, è riuscito ad intrufolarsi di nascosto in quest’appartamento ed ha iniziato a minacciarla, oltre a cercare di ...