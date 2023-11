Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin | minaccia la fidanzatina minorenne | arrestato

"Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin": 18enne arrestato ad Aosta

Il giovane ha minacciato così la sua ex minorenne dopo averla pedinata e minacciata più volte " Tila fine di quella là ", con riferimento a Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato in Veneto: è la frase con cui un giovane ha minacciato la sua ex fidanzata ad Aosta. Arrestato, il ...

I genitori di una ragazza ancora minorenne di Aosta hanno denunciato il suo ex fidanzato 18enne accusandolo di averla picchiata e minacciata. “Ti faccio fare la fine di quella là” – avrebbe detto il ...

