“Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin” | 18enne arrestato ad Aosta

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – "Tiladi quella là", con riferimento a, uccisa dal suo ex fidanzato in Veneto: è la frase con cui un giovane ha minacciato la sua ex fidanzata ad, ilno è stato portato in carcere. La famiglia della minorenne vittima delle minacce, aveva percepito