Ti ammazzo | le minacce choc del calciatore di Serie A alla ex Salvo Sottile mosrta le chat

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Nel giorno della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con il caso di Giulia Cecchettin che ha sconvolto l'Italia,lancia un'anticipazione del suo nuovo programma, Far West, di cui la prima puntata andrà in onda lunedì 27 novembre su Rai3. Il programma racconta la storia di Ilaria, che qualche mese fa ha denunciato Demba Seck,diA che milita nel Torino, conosciuto a Ferrara quando l'attaccante militava nella Spal. La giovane racconta: "Il 6 aprile 2021, mi scrive su WhatsApp e mi dice: 'Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti'". I messaggi vengono mostrati. "So che hai raccontato delle c***ate ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno", scriveva il. Lei rispondeva: ...