Thiago Motta gela il Bologna | situazione sempre più incerta sul futuro

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 novembre 2023) Si avvicina-Torino, sfida valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A. I rossoblu sono una delle sorprese più belle del massimo torneo italiano ed i meriti sono anche e soprattutto dell’allenatore. Il tecnico, in conferenza stampa, hato proprio ilsull’eventuale rinnovo del contratto: “non è la mia priorità al momento. Penso alla prossima partita e a uno stadio che sarà pieno nonostante il freddo”, le dichiarazioni dell’allenatore. Sulle voci di mercato nei confronti di Zirkzee e Ferguson: “è presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. E’ chiaro che ci sono le società che si devono mettere d’accordo, pensando anche al ...