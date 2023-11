Theo e Maignan lanciano il Milan | Camarda entra nella storia | Fiorentina battuta con l’allarme attacco

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Senza Giroud (squalificato) e Leao (infortunato), ilbatte la1-0 con il rigore diHernandez e si gode il nuovo debuttante più giovane delladella Serie A. Francesco(15 anni e 8 mesi). Vittoria scaccia crisi per i rossoneri di Stefano Pioli che, alla vigilia di Juventus-Inter, salgono a 26 punti, a -3 dai bianconeri e a -5 dai nerazzurri, e si preparano nel miglior modo possibile per il match di Champions contro il Dortmund. L’inizio della partita è soporifero, con le due squadre che faticano a costruire occasioni pericolose. D’altronde – oltre alle assenze pesanti – i numeri parlano chiaro. Due sconfitte nelle ultime due partite casalinghe di Serie A per il, che non ne subisce tre di fila in casa dal 2006. Tre sconfitte (senza segnare) ...