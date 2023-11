The Crown 6 | Lady Diana | Peter Morgan e come riscrivere The Queen

Leggi su screenworld

(Di sabato 25 novembre 2023) Le luci del castello di Balmoral, Scozia, residenza estiva della Regina d’Inghilterra e dei Windsor, si accendono piano, ad una ad una, quando è ancora notte, quando il mattino della domenica non è ancora arrivato. Gli ignari ospiti del castello, che accendono la luce e rispondono al telefono, non sanno ancora a cosa devono quella sveglia improvvisa e quella chiamata. Noi sì. Perché stiamo guardando The6, la prima parte della sesta stagione della serie Netflix in streaming dal 16 novembre. E abbiamo appena visto l’episodio 3, quello drammatico sulla scomparsa di. E allora sappiamo che le luci del castello si sono accese per quel motivo. È un inizio completamente diverso da The, il film del 2007 di Stephen Frears che proprio, il creatore di The ...