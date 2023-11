TerzoTempoNapoli contro la violenza sulle donne

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) . Si celebra oggi 25 novembre la giornata mondialelacon vari simboli: scarpe rosse, panchine rosse in città, nastri rossi. Perchè il rosso? Nel 2009 un’artista messicana, Elina Chauvet, per ricordare levittime di, compresa la sorella assassinata dal marito a soli vent’anni, posizionò in una piazza della città 33 paia di scarpe femminili, tutte rosse è un netto NO alladi genere. Nello specifico quella domestica poichè come ben sappiamo nella maggior parte dei casi questa avviene in contesti familiari e comunitari. Sale a 105 il numero diuccise dal proprio compagno nel 2023. 105 storie, vite, sogni, progetti infranti. Un numero che spaventa e ci rende purtroppo consapevoli di quanto sia ...