(Di sabato 25 novembre 2023)26in primata torna il triplo appuntamento con: ecco ledegli episodi.26torna in primata su5 alle 21:30 circa. Anche questa volta gli appassionati della soap turca potranno godersi ben tre episodi inediti mai trasmessi prima., che ruota attorno alla storia di Zuleyha, va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su5, e lain primata.didel 26: Fikret e...

Anticipazioni Terra Amara 26 novembre : Umit in pericolo di vita

Terra Amara Anticipazioni 26 novembre 2023 : Umit in fin di vita!

Terra Amara Anticipazioni 26 novembre 2023: Umit in fin di vita!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 26 novembre 2023 , alle 21:20 , Sevda, per assecondare Umit , comincia ad insinuare il dubbio in Demir . La cantante gli sussurra all'orecchio che ...

Terra amara, puntata di oggi 24 novembre in streaming Mediaset Infinity

“Terra amara”, le anticipazioni: il piano di fuga di Fikret e Mujgan Tv Sorrisi e Canzoni

Terra Amara, Züleyha e Sevda diventano due assassine!

Terra Amara, Sevda e Zuleyha uccidono: diventano due assassine! Anticipazioni turche sulla soap Bir Zamanlar Çukurova in onda su Canale 5.

Terra Amara domenica sera su Canale 5, anticipazioni 26 novembre: Demir arrestato per tentato omicidio di Umit

Il 26 novembre, in prima serata, si ripropone il triplo appuntamento con Terra Amara: scopriamo insieme cosa ci aspetta negli episodi di domenica sera attraverso le anticipazioni.