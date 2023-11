Terra amara anticipazioni della settimana dal 27 11 al 3 12

(Di sabato 25 novembre 2023) . Nuovi pericoli nella tenuta Nella soap opera, le puntate dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 promettono svolte drammatiche e colpi di scena chenno il pubblico con il fiato sospeso. Vediamo insieme cosa succederà durante questaricca di emozioni. Lunedì 27 novembre 2023: Mujgan, dopo varie vicissitudini, accetta di fuggire con Fikret. Mentre sono in un hotel, legge un articolo che svela l’incidente di Umit, causando sconcerto. La situazione si complica ulteriormente quando Umit chiama Bahtiyar, sconvolgendo la dottoressa. Martedì 28 novembre 2023: Umit, nonostante le ferite, riprende conoscenza in ospedale e accusa Demir di averla spinta giù dalle scale. La testimonianzaKahraman scuote tutti, gettando un’ombra oscura sulla famiglia ...

