Teo Mammuccari paparazzato con la nuova fidanzata | “Cercavo solo una storia di se**o | e poi è arrivata la marescialla” Le prime foto della coppia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Teo Mammucari è stato immortalato mentre passeggiava per Roma assieme alla suacompagna.ragazza non conosciamo molto, gli unici dettagli confermati li aveva rivelati proprio Mammucari, attuale concorrente di Ballando con le Stelle in un’intervista concessa a Il Messaggero: “L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”. Lafiamma è un maresciallo in forza all’esercito e i due starebbero assieme da più di un anno. E’ la prima volta che i due vengono ripresi ine, da come si evince dallepubblicate dal settimanale Gente, erano in giro per la Capitale a bordo di un monopattino. La donna sarebbe entrata all’improvviso nella vita dell’ex giudice di Tu si que vales, come un autentico colpo ...