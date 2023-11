Tenta di evadere da Santa Maria Capua Vetere | fermato da agente

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUntivo di evasione di un detenuto algerino è stato sventato al carcere di(Caserta); è stato un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio nel perimetro interno con l’auto a notare che il recluso si stava dirigendo con una lunga corda realizzata intrecciando lenzuola verso il muro di cinta perimetrale, il più alto del carcere; se fosse arrivato qualche minuto più tardi, il detenuto sarebbe probabilmente fuggito. Tutto è avvenuto ieri all’ora di cammino, tra le 15 e le 16, al reparto Nilo, quello noto per le violenze commesse dagli agenti penitenziari ai danni dei detenuti il 6 aprile del 2020. L’algerino, approfittando della scarsa presenza di agenti – ne erano presenti due per tutto il reparto di quattro piani, formato da otto ...