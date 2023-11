Tennis | Fabio Fognini raggiunge la finale del Challenger di Valencia

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023)si qualifica per ladella Copa Faulcombridge, torneo Atpin corso sulla terra di(118mila euro di montepremi). Ilta ligure, testa di serie numero 8, si è imposto in semisullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, terza forza del seeding, in due set con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurro sfiderà domani per il titolo un altro padrone di casa, il numero 1 del tabellone Roberto Bautista Agut, che nell’altra semisi è sbarazzato del qualificato kazako Denis Yevseyev per 6-3 6-1. SportFace.